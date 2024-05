Ieri sera, ribaltando ogni tipo di pronostico, il Borussia Dortmund ha conquistato la finale di Champions League a spese del Paris Saint-Germain, battuto con lo stesso risultato dell'andata grazie a un gol di Mats Hummels. Un difensore che sta rivivendo una seconda giovinezza, tanto che la pagina Instagram di Sky Sport gli ha dedicato un post definendolo il muro difensivo dei gialloneri che Real Madrid o Bayern Monaco dovranno scavalcare per alzare la Coppa nel cielo di Wembley. A corredo del messaggio, anche un tag a Sebastiano Esposito, che in un Inter-BVB del 23 ottobre 2019 trovò il modo di superare il tedesco procurandosi il rigore poi trasformato da Antonio Candreva per il 2-0 finale. "Consigli? Incoscienza", ha risposto prontamente Espo facendosi una risata.