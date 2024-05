Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha presentato così in conferenza stampa la sfida che domani i ciociari giocheranno contro l'Inter: "Romagnoli non sarà convocato, speriamo di recuperarlo per Monza. Gelli oggi ha fatto un allenamento ridotto per un problema ridotto, domani lo valuteremo. Mazzitelli ha avuto qualche problemino, valuteremo domani perché si è allenato a parte in alcune circostanze - esordisce così come riportato da TMW -. Sarà di sicuro un centrocampo diverso perché non abbiamo un calciatore con le stesse caratteristiche di Barrenechea. Potrebbe sostituirlo Mazzitelli ma se non dovesse farcela proveremo altri. Harroui potrebbe farlo ma non ha la stessa condizione degli altri.Cambia qualche geometria ma non deve cambiare nulla dall'atteggiamento. L'aspetto motivazionale deve fare la differenza"

Che Inter si aspetta?

"Mi interessa meno dell'Inter, ci dobbiamo concentrare su noi stessi. Il concetto è uno ovvero abbiamo una grande motivazione e dobbiamo prevalere in questo. Non sappiamo chi farà giocare Inzaghi ma non entro nel discorso delle polemiche. Siamo padroni del nostro destino"

Mister da qualche settimana siamo più solidi in difesa. Secondo lei siamo ugualmente pericolosi in avanti?

"Siamo ugualmente pericolosi secondo me. Anche ad Empoli lo siamo stati, nel finale la gara è stata più sporca da entrambe le parti. Prima del finale avevamo creato diverse occasioni e dovevamo essere più determinati. Nell'equilibrio qualcosa si può perdere ma abbiamo bisogno di equilibrio".

C'è un aspetto in particolare sul quale ha lavorato dal punto di vista psicologico?

"E' un continuo parlare con i miei calciatori. Preparare la gara dal punto di vista motivazionale è fondamentale ma bisogna riportare poi tutto in campo. Ora bisogna rafforzare ciò che si è fatto fino adesso non

Giocare prima degli avversari è un aspetto che può agevolare una delle squadre in lotta per la salvezza?

"Non amo giocare con questo calendario spezzettato e sono d'accordo con Ranieri sul fatto che bisognerebbe giocare in contemporanea. Penso questo per rispetto di tutti perché una gara del lunedì può dare magari ad una squadra due risultati su tre mentre chi gioca prima è li a lottare. Questo calendario è per le tv ma mi piacerebbe tornare a quando si giocavano in contemporanea le ultime giornate"

Il Frosinone come il Verona giocherà due gare su tre in casa. Farà la differenza?

"Abbiamo costruito tanto della nostra classifica in casa e mi auguro che resti tale questo aspetto ma siamo cresciuti anche in trasferta. Ad Empoli sembrava di stare in casa. Io sono concreto, conta ma poi bisogna vedere cosa si fa in partita"

Dopo l'arbitraggio di Empoli cosa ha detto ai ragazzi?

"Io insegno sempre loro di non basarci su questo ma già in allenamento fischio poco. Io ho una mia etica e provo a trasmetterla ai calciatori. A me piace l'arbitro che sa gestire le partite in maniera equa anche non fischiando"

Domani la partita più importante della stagione?

"E' verissimo perché può essere la gara jolly di questo momento per raggiungere il nostro obiettivo. Dovrò cambiare formazione rispetto alle ultime settimane perché sono obbligato. Le partite si preparano durante la settimana non gli ultimi cinque minuti"