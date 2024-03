Dopo la prima delle due amichevoli in programma per questa sosta per le Nazionali, gara vinta per 5-2 contro la Svezia, il Portogallo s'appresta ad affrontare la Slovenia nel match in programma per martedì prossimo. Nell'albergo sede del ritiro, la selezione di Roberto Martinez ha ricevuto una visita speciale. Soprattutto per due vecchie conoscenze della Serie A. A fare una sorpresa ai due ex bianconeri Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo è Juan Cuadrado, ex esterno della Juve, oggi in forza all'Inter. "Che gioia rivedervi Panitas" scrive il colombiano su Instagram a corredo di un paio di foto che lo ritraggono con gli ex compagni.