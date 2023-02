Francesco Acerbi compie oggi 35 anni. L'Inter ha omaggiato il giocatore con un video che ripercorre la prima fase della carriera nerazzurra: incitamenti ai compagni, sfide, un gol importante in Coppa Italia e la gioia per il trionfo in Supercoppa Italiana di poche settimane fa in Arabia Saudita, nel derby dominato contro il Milan.