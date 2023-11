Impegnato non più di quattro volte, cinque a voler stare larghi, di cui una per l'occasione del gol sul quale non ha neanche grosse colpe, Yann Sommer perde a Bergamo l'imbattibilità fuori casa, ma lo svizzero non si dispera e al contrario si gode quanto di buono ottenuto contro l'Atalanta, ovvero la vittoria: "Partita dura come previsto, ma ci prendiamo i punti" scrive l'ex Bayern Monaco su Instagram dopo la partita.