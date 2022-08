Manca sempre meno all'esordio stagionale in gare ufficiali dell'Inter del Lukaku 2.0 che, curiosamente, incrocerà il suo destino con il Lecce come era accaduto nella sua prima esperienza milanese (4-0 con terza marcatura proprio del belga). A quattro giorni dalla sfida del Via del Mare, il centrvanti belga sta scaldando il motore nel centro sportivo di Appiano Gentile, oggi nello specifico in palestra. "Loading...", ha scritto su Instagram Big Rom.