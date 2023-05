Tra i più entusiasti ieri sera c'era ovviamente Javier Zanetti, uno che ha già vissuto da giocatore tutte le esperienze possibili in nerazzurro e che al termine dell'Euroderby non è riuscito a trattenere l'emozione. Emozione trasmessa anche via social: "Grazie alla squadra, al Mister e a tutto lo staff per regalarci questa vittoria! Si va in finale! E ora insieme coroniamo il sogno".