L'Inter è scesa in campo questo pomeriggio, alla Pinetina, per il primo allenamento della settimana dopo aver riposato sia ieri che domenica, all'indomani della vittoria sul Monza. In gruppo si è visto Djed Spence, che da poco ha cominciato la preparazione vera e propria: il suo obiettivo è prepararsi al meglio per essere a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Napoli del prossimo 5 settembre. Discorso diverso per l'altro inglese, Curtis Jones, che proverà a strappare una convocazione già per la trasferta di Cagliari di domenica prossima. Lo riporta Sky Sport.