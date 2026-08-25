L'Inter è scesa in campo questo pomeriggio, alla Pinetina, per il primo allenamento della settimana dopo aver riposato sia ieri che domenica, all'indomani della vittoria sul Monza. In gruppo si è visto Djed Spence, che da poco ha cominciato la preparazione vera e propria: il suo obiettivo è prepararsi al meglio per essere a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Napoli del prossimo 5 settembre. Discorso diverso per l'altro inglese, Curtis Jones, che proverà a strappare una convocazione già per la trasferta di Cagliari di domenica prossima. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 16:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.