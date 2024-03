Dopo la morte di Akira Toriyama, creatore del manga Dragon Ball, continuano a pullulare gli omaggi al fumettista giapponese. Non può mancare l'omaggio dell'Inter che già ieri nel pre-gara del match contro il Bologna aveva pubblicato su Instagram una foto di Thuram, con una 'sfera del drago' poggiata sulla fronte con tanto di didascalia che rimanda al secondo capitolo della serie TV anime Dragon Ball Z, trasmesso in Italia sotto il nome di 'What's My Destiny Dragon Ball', che riprende riprendendone i volumi dal 17 al 42 del manga.

Un riconoscente richiamo al fumettista che non si limita al pre-match, e anche dopo il successo contro gli emiliani, battuti per 1-0, l'Inter si è dilettata a fare qualche post social ironico che riprende, ancora una volta, appunto l'anime, nella fattispecie il frame in cui Goku sconfigge Majin Bu. "Kamehameha" devastante inflitto da Carrot in versione Inter, che per l'occasione si trasforma in Super Saiyan, a Majin Bu in versione Bologna. Conclusione con riferimento a tutti i tifosi interisti, impersonificati da Vegeta, che sfinito dalla battaglia, trova coumunque l'energia per alzare il suo pollice d'approvazione a Goku.