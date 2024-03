L'Inter e Paola Fadda firmano fino al 2026. Per la centrocampista classe 2006 si tratta del primo contratto da professionista.

"Non credo di riuscire a descrivere la mia felicità a parole. E' tanta, sono molto orgogliosa e spero di raggiungere grandi obiettivi con questi colori. Voglio ricambiare la fiducia che ho in questo club. Gli obiettivi che mi pongo sono migliorarmi ogni giorno e spero di diventare una giocatrice importante per questo club".