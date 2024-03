"Finalmente siamo tutte allineate, abbiamo iniziato col piede giusto la Poule scudetto. Ci siamo date degli obiettivi, ci siamo parlate, in queste due partite si è visto". Lo ha detto Chiara Robustellini, commentando a Inter Tv la vittoria netta sulla Fiorentina arrivata dopo il pari pirotecnico con la Juve.

"Penso ci sia stato un miglioramento mentale, in campo ho notato negli occhi delle compagne la voglia di far emergere le propria qualità al servizio della squadra. La vittoria a Firenze è stata una bella soddisfazione, abbiamo giocato ricordando l'amarezza per l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ci ha reso più consapevoli della nostra forza. Roma? Mi aspetto una gara come le due precedenti, sarà complicata. Ma se giochiamo come nell'ultimo match con loro, possiamo portare a casa il risultato".