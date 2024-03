Dopo essere tornata a segno nel match vinto in casa della Fiorentina, Lina Magull punta in alto. Ai microfoni di Inter TV, la tedesca fissa l'ambizioso obiettivo dell'Inter Women: "Sono felice della vittoria, dopo tanto tempo. Oggi abbiamo fatto ancora meglio rispetto alla Juventus, ottenendo tre punti importanti. Possiamo ancora migliorare la nostra posizione: siamo distanti nove punti dalla Fiorentina e dalla qualificazione in Champions League, dovremo continuare così".

L'ex Bayern Monaco aggiunge: "Nell'Inter ho scoperto un calcio diverso, mi sento stanca ma al tempo stesso molto contenta di quello che stiamo costruendo con questo gruppo di ragazze. Possiamo ottenere tanto e possiamo ancora migliorare; dobbiamocredere di più nella nostra forza e crescere ancora".