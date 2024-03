Nella serata di giovedì 7 marzo, le calciatrici dell’Inter Women sono state protagoniste di un evento che le ha viste riunite intorno ad un tavolo per approfondire il tema. Con il supporto di La Molisana, Official Women’s Team Partner, le nerazzurre si sono ritrovate al Centro Sportivo Suning per una cena didattica sul tema dell’alimentazione sana ed equilibrata guidata dai nutrizionisti del Club.

Nella serata si sono toccati vari temi: dalla strutturazione del piatto dell’atleta e il suo adattamento in base ai carichi interni ed esterni alla parte più pratica in cui i nutrizionisti hanno guidato le scelte delle atlete istruendole sugli aspetti nutrizionali dei piatti, a certificare come un’alimentazione adeguata contribuisca alla condizione fisica e mentale dei giocatori e aiuti a compensare in maniera adeguata le energie spese sul campo.