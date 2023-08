L'Inter Women di Rita Guarino torna in campo. Dopo il raduno, iniziato il 24 luglio, le nerazzurre saranno impegnate nella prima uscita della stagione 2023/24. Sabato 12 agosto alle ore 16:00 andrà in scena l'amichevole contro il Genoa allo stadio Brunod di Chatillon. Il match, si legge sul sito ufficiale nerazzurro, sarà un ottimo test in vista dell'avvicinamento verso l'inizio della Serie A.