Appuntamento particolarmente emozionante e toccante quello che andrà in scena tra poco al Viola Park, dove la Fiorentina Femminile di De La Fuente ospiterà l'Inter Women di Rita Guarino. La prima partita dopo la scomparsa del direttore generale del club viola, Joe Barone, scomparso qualche giorno fa. Per l'occasione ci sarà una commemorazione prima del fischio di inizio come fa sapere Rai Sport.

Prima del fischio d'inizio verranno rilasciati in aria dei palloncini bianchi per ricordare il dirigente italoamericano. In tribuna ci sarà Rocco Commisso, ospite d'onore insieme a Pradé e Ferrari con i quali domani partirà per New York per presenziare ai funerali di Barone.