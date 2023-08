Inizierà il 3 settembre la Coppa Italia 2023/24 femminile, con un nuovo format che vedrà la partecipazione di 26 squadre, 10 della Serie A e 16 della B. Una delle novità saranno i due turni ad eliminazione diretta, i sedicesimi e gli ottavi: questi saranno preceduti da un preliminare che vedrà protagoniste due delle tre squadre neo promosse dalla C alla B. Le due vincenti si uniranno alle 14 squadre dal 9° al 22° posto della graduatoria per i sedicesimi di finale che si giocheranno in gara secca, in casa della squadra peggio posizionata in classifica. Quarti di finale e semifinali andranno invece in scena tra andata e ritorno e verranno disputate nei due weekend prima dell'inizio della Poule scudetto. Il ritorno dei quarti e delle semifinali si giocherà in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria.

LE DATE

Turno preliminare - 3 settembre

Sedicesimi di finale - 10 settembre

Ottavi di finale - 11, 12 ottobre (eventuali posticipi l'8 novembre)

Quarti di finale - 16-17 gennaio, 6-7 febbraio

Semifinali - 2-3, 9-10 marzo

Finale - Data da definire