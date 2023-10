L'Inter non è stato il primo club a cui Thomas Zilliacus si è interessato. Nei mesi scorsi il magnate finlandese aveva messo nel mirino anche l'acquisto del Manchester United, messo in vendita dalla famiglia Glazer.

È di oggi, però, la notizia della rinuncia alla corsa della Qatar Islamic Bank dello sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani. Sui social non è ovviamente mancato il commento di Zilliacus: "Sono felice di vedere che anche tu - ha detto rivolgendosi ad Al Thani - sia giunto alla stessa mia conclusione di qualche mese fa. Ora uniamo le forze, compriamo un top club italiano e rendiamolo il migliore al mondo", ha scritto con un riferimento nemmeno troppo velato al suo interesse per l'Inter.

Happy to see you have come to the same conclusion I came to a few months ago. Now let's join forces and buy a top Italian club and make it the best in the world! #ManchesterUnited #PremierLeague #UnitedWeStand #SerieA #nerazzurri pic.twitter.com/TGyV7XsAlP