Meno di un mese fa, XXI Century Capital, società d'investimento di Thomas Zilliacus focalizzata su sport, moda e immobili, aveva annunciato oggi di aver costituito una propria filiale che avrà un fondo multimiliardario esclusivamente concentrato sugli investimenti nel calcio in Europa. Il nome del miliardario finlandese è stato accostato negli ultimi tempi all'Inter e lui stesso stamane ha voluto puntualizzare sui social alcune delle dinamiche più recenti della sua azienda.

"XXI Century Football Capital si concentra sugli investimenti nel calcio. Sappiamo come far rendere i club e come far felici i tifosi. Ci concentriamo sui grandi club con una vasta base di fan. Siamo orientati al profitto poiché solo i club redditizi hanno successo nel lungo periodo - ha spiegato Zilliacus -. XXI Century Football Capital ritiene che il prezzo del Manchester United abbia raggiunto livelli per i quali gli investimenti non hanno più senso. Abbiamo quindi rivolto la nostra attenzione verso altri club. Ultimamente il mio nome è stato legato all'Inter. È un grande club con una storia fantastica. Il proprietario ha tuttavia dichiarato che il club non è in vendita. È qualcosa che va rispettata e ora sosteniamo l'Inter nella finale di domani. Prevedo una vittoria di misura per i nerazzurri".

