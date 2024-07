Piotr Zielinski è un nuovo centrocampista dell'Inter. Da mesi la notizia era nota, oggi l'ufficialità. Qualità e dinamismo, il polacco è pronto a confermarsi su ottimi livelli dopo le stagioni al Napoli e ha rilasciato le prime parole ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Sicuramente sono molto contento perché arrivo in uno dei club più forti al mondo, è un onore per me, non vedo l'ora di iniziare. Il centrocampo dell'Inter è davvero una forza di questa squadra, cercherò di dare il mio contributo per rendere ancora più forte la squadra".

Hai affrontato l'Inter da avversario tante volte. Cosa ti ha colpito?

"Erano sempre partite durissime, squadra ben organizzata con tantissima qualità. Pressano benissimo, non appena perdevano il pallone erano pronti a riaggredire per la riconquista. Questa è stata una chiave, oltre alla qualità generale della squadra".

Conosci molto bene il calcio italiano. Quanto può esserti d'aiuto in questa nuova avventura?

"Molto, è da 12 anni che sono in Italia, sono contentissimo di continuare la mia carriera qui. Mi sento molto bene".

Sei il primo polacco della storia nerazzurra. Quanto ti rende orgoglioso quest'aspetto?

"Sono orgogliosissimo, l'Inter è una grandissima squadra. Sono il primo polacco che vestirà questa maglia prestigiosa. Cercherò di fare del mio meglio per raggiungere grandi risultati".

Giocare a San Siro è sempre una marcia in più. Cosa puoi dire al popolo nerazzurro?

"Darò tutto per renderli felici, sono fantastici. Stadio bellissimo, uno dei più belli d'Italia. Farò di tutto per far vedere le mie qualità e portare altri trofei al club".

