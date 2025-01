Nel tour di interviste post Sparta Praga-Inter 0-1, Piotr Zielinski si è soffermato a parlare anche con il cronista polacco di TVPSPORT.PL. Commentando, inizio chiacchierata, l'importanza della vittoria nerazzurra: "Siamo venuti qui solo per vincere, sapevamo quale fosse la situazione in classifica e questa vittoria ci avvicina sicuramente alla top 8, cosa di cui, diciamo la verità, abbiamo davvero bisogno. Abbiamo tante partite e grazie a questo potremo prenderci un po' di riposo a febbraio. Non giocheremo ogni tre giorni e il nostro obiettivo è qualificarsi direttamente agli ottavi".

Spostando l'attenzione sulla sua prestazione, Zielinski ha aggiunto: "L'obiettivo era tenere palla e portarla in avanti quando si presentava l'opportunità: penso che sia andata bene. Abbiamo vinto la partita e questa era la cosa più importante. Tre punti sono buoni. Si sa che quando il punteggio è 1-0 c'è sempre il rischio che l'avversario segni un gol, anche per un errore. Siamo stati concentrati e attenti. Nei 20' che ho giocato è andato tutto bene, ho fatto quello che mi ha chiesto l'allenatore. Dovevo tenere la palla, muoverla una parte all'altra, avanzare se possibile, e poi liberare spazio per gli altri giocatori".

Allargando il discorso ai suoi primi sei mesi in nerazzurro, l'ex Napoli ha tracciato questo bilancio: "Giudico questo periodo positivamente. Ci sono state sicuramente tre o quattro partite in cui avremmo potuto fare meglio, ma la maggior parte sono state di ottimo livello. Le statistiche possono migliorare e sarà così. Nel complesso sono soddisfatto e ottimista per la seconda parte della stagione, possiamo fare cose fantastiche".

Infine, Zielu dice la sua anche sul sorteggio che ha disegnato il girone di qualificazione ai Mondiali per la sua selezione: "A marzo avremo le nostre prime due partite casalinghe e dovremo vincerle. Dobbiamo iniziare bene quest'anno, a partire dalle qualificazioni, affinché ogni tifoso possa sostenere questa squadra ai campionati del mondo. Uno degli obiettivi è sicuramente quello di arrivare ai Mondiali, ma ce ne sono anche altri. Non li menzionerò tutti, ma se la domanda riguarda la nazionale, la qualificazione è sicuramente uno di questi".



