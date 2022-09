Rientrato dagli Stati Uniti in Italia in queste ore, Steven Zhang, presidente dell'Inter, stamattina è arrivata alla Pinetina, dove ha pranzato con i dirigenti del club e Simone Inzaghi trasmettendo loro fiducia e sostegno. Il numero uno del club nerazzurro, in seguito, ha lasciato il centro sportivo Suning prima che cominciasse la riunione attualmente in corso tra il tecnico e il management composto da Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Lo riporta La Repubblica, aggiungendo che questo è il primo confronto dal vivo tra le parti dopo il tonfo della squadra a Udine di domenica scorsa.