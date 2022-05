Terzo trofeo dell'era Suning, nonché terzo titolo da presidente per Steven Zhang la Coppa Italia sollevata ieri sera dall'Inter dopo il successo per 2-4 contro la Juventus. Dopo aver riposto la Coppa nella sala trofei dell'HQ di Viale della Liberazione, il numero uno della Beneamata ha parlato anche ai canali ufficiali del club: "Ogni giorno ho l’onore di fare questo percorso con la squadra, lo staff e con tutte le persone che ogni giorno lavorano fuori dal campo. Voglio ringraziare tutti quelli che ci supportano ogni giorno in questo percorso, i nostri tifosi che ci sostengono da ogni parte del mondo - si legge su Inter.it -. Questa coppa rimarrà per sempre nella storia dell’Inter, ma allo stesso tempo la stagione non è ancora finita. Dobbiamo combattere fino all’ultimo minuto. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi sei anni per tornare competitivi e il nostro obiettivo è lo stesso di sei anni fa, vogliamo che la squadra sia sempre competitiva e che continui a lottare per conquistare trofei, per arricchire la nostra bacheca. La vittoria della Coppa Italia conferma che la strada è quella giusta, dentro e fuori dal campo".