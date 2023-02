Una volta di più, Zenga sottolinea quello che sarebbe il sogno guardando al futuro. "Allenare l'Inter un sogno? Lo è sempre stato, ho fatto tutta la trafila delle giovanili, ho lavorato in sede, ora sono una legend . Nella vita è importante inseguire un grande sogno, fa niente se si avvera o no. La mia soddisfazione è che ancora oggi per strada i tifosi dell'Inter mi fermano ed è come se avessi smesso di giocare l'anno scorso. E anche quando qualcuno di un'altra squadra mi dice cose poco carine, non mi offendo: vuol dire che un segno l'ho lasciato nonostante l'ultima partita ufficiale sia stata l'11 maggio 1994".

Walter Zenga è il protagonista di una lunga intervista a 7 , il magazine del Corriere della Sera . La bandiera nerazzurra ripercorre tutta la sua carriera, a partire dal primo anno, 1982. "Era il mio sogno di bambino che si avverava: tifavo Inter da sempre, andavo in curva, avevo fatto il raccattapalle a San Siro. E finalmente, dopo anni in provincia, tornavo a casa".

Nell'intervista c'è spazio anche per il rapporto con Vialli ("Prima Sinisa, poi lui, Tacconi che è ancora in ospedale... Sono coltellate") e per quello con gli ex compagni di squadra. Ferri, rivisto in Supercoppa e oggi team manager interista. "Gli ho detto: 'Dari Ricky, cambiamoci e scendiamo in campo'. E' bello vedere che gli altri fanno qualcosa di importante: Maldini dirigente del Milan, Costarcurta e Bergomi impeccabili commentatotri di Sky, Ferri team manager dell'Inter". Oppure Klinsmann: "Quando l'ho incontrato a Doha ci siamo abbreacciati come alla fine di una partita".

Fermo da due anni, Zenga spera ancora in una panchina. "La mia fortuna è che ho sempre avuto un piano B per non stare a casa in attesa d'una telefonata. Ho fatto radio, tv. Sono mourinhiano: dove vado, divento un ultrà dei miei ragazzi. Ho avuto tanto da Catania e Palermo. A Crotone ho lasciato l'anima. Poi la Samp, il Venezia. Ogni città mi ha dato qualcosa".

Nel curriculum anche un'esperienza on Amadeus in radio. "Un interista sfegatato, simpatico e di compagnia. Mi fa incazzare solo che non mi abbia mai invitato a Sanremo...".