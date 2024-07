Intervenuto sul canale Youtube di 'Forza Inter Brasil' insieme a FcInterNews, l'ex terzino brasiliano dell'Inter Zé Maria ha risposto a proposito dello scudetto del 2006 assegnato d'ufficio all'Inter per via di tutti gli scandali legati a Calciopoli.

Senti tuo lo scudetto del 2006?

"Lo sento mio per come sono avvenute le cose. Il discorso di Calciopoli… per come è stato truccato il campionato, l’Inter è sempre stata corretta in campo, non capisco perché non debba sentirlo mio. Non ci sono motivi per non esserlo. La squadra ok, è arrivata terza in campionato mi sembra, ma tutto ciò che è successo fuori dal campo ha fatto in modo che finisse in quel modo. Ovvero che o scudetto andasse alla Juve, il secondo posto al Milan e poi si è visto che non era tutto così pulito. Io come atleta, ora ex atleta, ho sempre vissuto le cose in maniera pulita in campo e fuori e noi dobbiamo essere un esempio sempre. Ci sono giovani che crescono guardandoci e prendendoci da esempio, non possiamo permetterci certe scorrettezze. Quindi credo che quello scudetto sia più che meritato dall’Inter".

Quindi sono venti, non 19 più 1?

“Assolutamente sì”.

