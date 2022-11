Nel suo commento a La Nacion in vista dell'esordio mondiale dell'Argentina, Javier Zanetti non manca di sottolineare la crescita esponenziale di Lautaro Martinez in nerazzurro. "Spero che faccia tanti gol. Ha avuto una crescita notevole all'Iinter, ha aggiunto novità al suo gioco. Fino a diventare un riferimento per il club e la nazionale. Ha grande futuro: non ha raggiunto il suo massimo. Sarà il suo primo Mondiale e gli ho detto di godersela. Ha grande cultura del lavoro e questo influisce per fare la differenza in campo. Per come gioca e si allena, sembra un veterano".