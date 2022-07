In casa Inter continua a tener banco la questione relativa a Paulo Dybala. Il club nerazzurro è stato tra i primi club a interessarsi dell’attaccante argentino, ma non è stato poi possibile affondare il colpo per via del sovraffollamento in attacco. Intervistato da Bolavip Argentina, il vicepresidente Javier Zanetti ha risposto così a una domanda sulla Joya: “Come ha detto l'ad Marotta, Dybala per noi è sempre stato un’opportunità perché è un giocatore svincolato, ma oggi l’Inter ha Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko e Sanchez. Abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori, ma questo non vuol dire che le cose non possano cambiare. In questo momento stiamo bene così”, le parole del Tractor.