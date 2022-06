Parole che sanno come di benvenuto all'Inter per Paulo Dybala, quelle pronunciate da Javier Zanetti a D-Sports Radio. Il vice president nerazzurro ha parlato della trattativa per portare la Joya in nerazzurro: "Si parla, sì... È un grande giocatore e presto ci rappresenterà di sicuro in Coppa del Mondo. Ammiro Paulo e gli auguro sempre il meglio". Dybala rimpolperebbe la colonia argentina, storicamente nutrita all'Inter: "L'Inter si è sempre caratterizzata per avere sudamericani e, soprattutto, argentini. Perché significa che gli argentini rispondono. Succede con Lautaro Martinez, Joaquin Correa... Il club si fida molto degli argentini". Argentini che spesso sono protagonisti delle celebri grigliate ad Appiano: "Lautaro e Correa sono grandi asadores, ma anche Nicolas Burdisso e Walter Samuel facevano ottime grigliate ai miei tempi".