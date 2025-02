Prende ulteriormente piede in Brasile la notizia legata alla possibilità che l'Inter faccia pervenire al Corinthians un'offerta per il proprio attaccante Yuri Alberto. Secondo il portale R7 Esportes, che conferma l'indiscrezione lanciata da Benjamin Beck, l'Inter potrebbe accogliere il desiderio del giocatore classe 2001 di tornare in Europa dopo la sfortunata esperienza in Russia con lo Zenit San Pietroburgo, durata peraltro molto poco perché nello spazio di breve tempo è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. Adesso, però, l'attaccante di São José dos Campos vuole riprovarci e l'Inter sarebbe la squadra che risponderebbe al meglio delle sue esigenze. E in questo senso, sta cominciando a muovere i primi passi André Cury, l'agente del calciatore, che si trova già in Europa per proporre il suo assistito. Cury ha avuto una richiesta ben precisa dal presidente del Timao Augusto Melo: tornare con un assegno di almeno 25 milioni di euro per convincerlo a lasciar partire il proprio gioiello.

Yuri Alberto, si legge sul sito, è un'esplicita richiesta del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, secondo le informazioni provenienti dal quartier generale bianconero di Parque Sao Jorge. Nonostante il Corinthians sia impegnato in Copa Libertadores, la dirigenza si è impegnata a fine 2024 a cedere il giocatore in estate se arriverà un'offerta di 25 milioni di euro, un modo per respingere la corte invernale di alcuni club inglesi e tentare di trattenere almeno per qualche mese il ragazzo che era cercato da West Ham, Wolverhampton e Southampton, tutti però ben lontani dalla richiesta dei brasiliani. Adesso, però, c'è chi giura che il club di São Paulo potrebbe accontentarsi anche di 20 milioni di euro. L'Inter è il primo club chiamato al tavolo delle trattative, qualora non arrivasse l'accordo verrebbero sondate altre piste in Inghilterra o in Spagna (c'è anche l'Ajax tra i club interessati). Yuri Alberto ha segnato 60 gol per il Corinthians in 157 partite. Il suo ingaggio attuale col Corinthians è di 1,7 milioni di reais mensili, equivalenti a circa 3,4 milioni di euro l'anno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!