L'ottava sconfitta stagionale in sedici partite è indolore solo a livello pratico per l'Inter Primavera che, con in tasca la qualificazione matematica ai playoff di Youth League, esce dalla trasferta bavarese non senza rosicare. Già, perché perdere una volta sì e una no non è da campioni d'Italia in carica che, forti di un secondo posto inattaccabile nel girone C, non prendono per nulla sotto gamba la sfida contro il Bayern Monaco inutile ai fini della classifica: il gol lampo di Hepburn sembra il prologo di una sconfitta annunciata, invece col passare dei minuti i nerazzurrini producono occasioni a volontà, talvolta anche gigantesche, ma finiscono per sbattere puntualmente contro Hülsmann, insuperabile portiere tedesco. Ne sa qualcosa Aleksandar Stankovic, per la prima volta capitano dell'Under 19, ipnotizzato dagli undici metri al 25'. Può portare i suoi argomenti anche Francesco Pio Esposito, il cui colpo di testa a colpo sicuro si ferma sulla linea, respinto di piede dal numero uno di casa al 77'. Una manciata di secondi prima del raddoppio definitivo di Qashi, superbo nel girarsi in area su una moneta da 50 centesimi per poi scagliare un fulmine mancino al sette. Per il sesto punto dei padroni di casa, protagonisti di una vittoria di Pirro che non fa altro che aumentare il rammarico per quello che poteva essere e non è stato.

RIVIVI IL LIVE DI BAYERN MONACO-INTER 2-0

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Bayern Campus! L'Inter Primavera cade per l'ottava volta in sedici partite stagionali, ma questa volta non fa male perché il secondo posto nel girone C di Youth League resta al sicuro. Magra consolazione per il Bayern Monaco, che chiude vincendo 2-0 la prima partita in questa edizione grazie ai gol di Hepburn e Qashi.

93' - Iliev si prende un giallo evitabile commettendo un fallo ai danni di Dettoni.

92' - Zvonarek cerca il gol dell'anno provando a sorprendere Botis, fuori dai pali, da distanza siderale. Palla a lato.

90' - Assegnati 3' di recupero.

89' - Cammeo anche per Stabile, in campo al posto di Di Pentima.

87' - Schablas per Hepburn è l'ultimo cambio per il Bayern.

87' - Il Bayern non si ferma: qui è Hepburn a cercare gloria, senza fortuna. Niente doppietta per l'autore del primo gol.

85' - Di Pentima stende Zvonarek nel cerchio di centrocampo fermando un'azione promettente del Bayern. Il giallo per il 6 interista è la naturale conseguenza.

84' - Sei minuti più recupero alla fine, ma la sensazione è che i titoli di coda siano già passati da un pezzo.

79' - RADDOPPIA IL BAYERN, PROPRIO QASHI! Al secondo tentativo, il numero 17 bavarese, sfruttando un appoggio di Demircan all'interno dell'area, fulmina Botis con una girata improvvisa. Mancino imparabile, partita chiusa.

78' - L'INTER RISCHIA DI CAPITOLARE! Ripartenza veloce del Bayern Monaco che porta al tiro Qashi, Botis deve metterci le mani

77' - Altro cambio per Chivu: Bonavita al posto di Owusu.

77' - HULSMANN SI SUPERA! Parata gigantesca di puro istinto del portiere del Bayern che, con il piede, nega un gol fatto ad Esposito, sicuro di esultare dopo il colpo di testa.

74' - Anche Qashi, per proteste, ed Esposito (fallo di gioco) finiscono nel lungo elenco degli ammoniti dell'arbitro.

72' - I ruoli si invertono: Owusu conquista una punizione per un fallo di Pavlovic. Ora il gioco è fermo, staff medico interista in campo per soccorrere il numer 20, dolorante dopo il contrasto.

72' - Owusu allarga troppo le braccia per vincere il duello con Pavlovic: l'arbitro non può far finta di nulla.

70' - Altri due cambi per Galm: Dettoni e Demircan rilevano Wimmer e Scholze.

69' - Intervento alla disperata di Pavlovic che, in scivolata, toglie il pallone a Martini pronto a calciare a rete a colpo sicuro.

67' - ESPOSITO SI FA VEDERE SUBITO! Stanovic stoppa, alza la testa e illumina l'attaccante che, in area, non riesce a dar forza con il colpo di testa al pallone crossato dal suo capitano.

65' - Triplo cambio nell'Inter: Chivu gioca le carte Iliev, Di Maggio ed Esposito richiamando in panchina Kamate, Zuberek e Zefi

63' - Owusu sbaglia la scelta cestinando un'azione elaborata dell'Inter. Riparte forte il Bayern, ma il cross di Qashi non crea problemi a Botis.

61' - Dopo il doppio spavento, l'Inter si riaffaccia nella metà campo dei teutonici guadagnando un corner.

60' - Secondo cambio per Galm: Nkili fa posto a Pavlovic.

58' - BOTIS MURA SCHOLZE! Perez Vinlov spinge sulla sinistra, guadagna il fondo e pennella sul secondo palo. Lì c'è il numero 7 che perde un tempo di gioco e permette al portiere greco di chiudergli lo specchio.

57' - ZVONAREK SPRECA IL RADDOPPIO! Il capitano sorprende la difesa interista tagliando l'area con un gran movimento, poi però alza troppo la mira da posizione privilegiata.

55' - Il Bayern torna a farsi pericoloso! Hepburn scappa via sulla sinistra, conduce palla fino a qualche metro dalla linea di fondo per poi mettere dentro un cross radente in area. Sul quale non riesce ad arrivare Qashi.

53' - Scholze ha un controllo poco accurato e finisce per trascinare la palla oltre la linea di fondo.

50' - Due interisti oltre la linea difensiva bavarese al momento del tiro scoccato da fuori area da Kamate: si alza la bandierina dell'assistente, offside.

49' - Bengi trattiene per un braccio Zuberek lanciato verso l'area del Bayern a tutta velocità: inevitabile il cartellino giallo per il 5 dei tedeschi.

47' - Fallo in attacco di Owusu, si riparte con un calcio di punizione in favore del Bayern.

46' - Cambio all'intervallo nelle file del Bayern Monaco: Qashi ha preso il posto di Klanac.

17.04 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Bayern Monaco-Inter di Youth League!

17.03 - Riecco i giocatori che rientrano in campo: Inter già in campo mentre arrivano i bavaresi.

16.50 - Un rigore fallito da Stankovic, due occasioni divorate davanti alla porta da Owusu e 3-4 interventi decisivi di Hülsmann. Questi episodi, sommati al gol preso a freddo che porta la firma di Hepburn, rendono fin qui il pomeriggio in terra tedesca dell'Inter Primavera più grigio del cielo sopra Monaco di Baviera. L'1-0 dopo 46' di una partita in cui ci sono in palio 3 punti inutili ai fini della classifica non rendono giustizia alla prestazione mostrata dai campioni d'Italia che ora hanno tutta la ripresa per evitare la terza sconfitta nel girone C di Youth League.

46' - Duplice fischio di Damian Sylwestrzak, finisce qui il primo tempo di Bayern Monaco-Inter di Youth League! All'intervallo il parziale dice 1-0 per i bavaresi, in vantaggio al 3' con Hepburn e poi salvati letteralmente dal loro portiere, Hülsmann, protagonista di una serie di interventi decisivi, su tutti il rigore neutralizzato a Stankovic.

46' - STANKOVIC DALLA DISTANZA! Il capitano cerca l'1-1 sulla sirena di fine primo tempo, Hülsmann si distende e respinge la minaccia.

45' - SPINGE FORTE L'INTER! Zuberek dal fondo mette in mezz per Owusu che liscia. Irrompe Perin che col mancino stringe troppo la conclusione trovando il guantone di Hulsmann!

44' - OWUSU SE NE MANGIA UN ALTRO! Seconda occasione cestinata dal numero 20 interista che, a tu per tu con Hulsmann, non riesce ad angolare la conclusione centrandolo in pieno.