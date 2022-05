Federico Dimarco che cade in lacrime al triplice fischio, consolato da Nicolò Barella. Lautaro che col volto affranto raccoglie insieme ai compagni gli applausi e i cori della Curva Nord. Sono queste le diapositive di un successo dal retrogusto amaro per l'Inter, che supera per 3-0 la Sampdoria ma alla fine deve arrendersi alla logica: il Milan liquida la questione Sassuolo ottenendo lo stesso punteggio nel primo tempo e si laurea Campione d'Italia per la 19esima volta. San Siro applaude con orgoglio i suoi beniamini, che strappano la vittoria con dieci minuti di puro furore agonistico culminati coi gol di Ivan Perisic e la doppietta di Joaquin Correa. Rimane l'ottimo campionato disputato dai nerazzurri, ai quali è mancata solo la ciliegiona finale. Ma la convinzione degli applausi del pubblico che nel dopopartita saluta a lungo i giocatori fa capire che la strada è quella giusta. Chiusura amara per Ivan Perisic, uscito in stampelle per un problema muscolare.

IL TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 3-0

MARCATORI: 50' Perisic, 55', 58' Correa

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij (73' 13 Ranocchia), 95 Bastoni (59' 32 Dimarco); 2 Dumfries, 23 Barella (59' 22 Vidal), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic (59' 18 Gosens); 10 Lautaro Martinez, 19 Correa (73' 88 Caicedo).



In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian.



Allenatore: Simone Inzaghi.

SAMPDORIA: 1 Audero; 24 Bereszynski, 25 Ferrari, 22 Yoshida(77' 26 Magnani), 3 Augello; 87 Candreva (62' 38 Damsgaard), 88 Rincon (84' 28 Yepes), 14 Vieira (77' 16 Askildsen), 2 Thorsby (62' 70 Trimboli), 11 Sabiri; 10 Caputo.



In panchina: 30 Ravaglia, 33 Falcone, 5 Sensi, 27 Quagliarella, 29 Murru, 39 Di Stefano, 40 Somma.



Allenatore: Marco Giampaolo.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Preti - Giallatini. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Irrati. Assistente VAR: Meraviglia.

Note

Spettatori: 71.109

Ammoniti: Yoshida (S), Barella (I), Ferrari (S)

Corner: 6-1

Recupero: 1°T 0', 2°T 0'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SAMPDORIA

90' - NON C'E' RECUPERO, L'INTER BATTE LA SAMPDORIA PER 3-0 E CHIUDE AL SECONDO POSTO QUESTO CAMPIONATO! Dimarco in lacrime viene consolato da Barella.

90' - Palleggio dell'Inter, che ormai vede avvicinarsi il traguardo.

89' - Fallo su Dimarco, punizione Inter.

86' - Calhanoglu prova a mettere un pallone in mezzo, Caicedo viene anticipato.

84' - Ultimi minuti di partita per Yepes, che rileva Rincon.

83' - Conclusione di Dimarco, tiro che non inquadra la porta. Ultime indicazioni di Giampaolo per Yepes.

82' - Caicedo prova a servire Lautaro, ma il pallone viene intercettato.

81' - Ranocchia ribatte un tentativo di Rincon, poi Caputo viene colto in offside.

80' - Dimarco con una gran diagonale stoppa un'azione della Samp, applausi per lui.

78' - Var al lavoro per il contatto Ranocchia-Caputo. Poi si prosegue col corner.

77' - Prova il tiro Augello, Handanovic manda in corner. Nella Samp dentro Magnani per Yoshida e Askildsen per Vieira

76' - Lautaro si intestardisce nell'assolo, e viene bloccato dalla difesa.

74' - Tiro di Lautaro, Audero si distende e devia. Poi Caputo protesta per un contatto in area con Ranocchia.

73' - Torna a calcare il campo Caicedo, che rileva Correa. Dentro anche Ranocchia per De Vrij.

72' - Splendido aggancio di De Vrij, fermata una ripartenza doriana.

71' - Handanovic anticipa con un simil bagher l'inserimento di Caputo.

70' - Rincon contrastato a ridosso dell'area nerazzurra cade a terra, Di Bello fa cenno che non è fallo.

69' - Audero respinge a terra la conclusione di Dimarco. Sulla ribattuta, prima De Vrij poi Lautaro vengono anticipati.

67' - Ivan Perisic ha rimediato una distrazione al gemello mediale della gamba destra. Seguiranno accertamenti nei prossimi giorni

66' - Ammonizione per Ferrari, che trattiene Lautaro col classico fallo tattico.

62' - Cambia anche la Sampdoria: Damsgaard rileva Candreva, il giovane Trimboli prende il posto di Thorsby. Perisic esce dal campo zoppicando.

59' - Cambi per Inzaghi: fuori Barella per Vidal, Dimarco entra al posto di Bastoni. Ovazione per Perisic, uscito per un problema fisico: dentro Gosens.

IL GOL DI CORREA: Fa tutto il Tucu, che si prende tutto il campo palla al piede, resiste all'opposizione di un difensore e scaglia di rabbia nell'angolino più lontano.

57' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! JOAAAAAAAAAAAAQUIIIIIINNN CORREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAA!!!

IL GOL DI CORREA: Orchestra tutto Perisic, che appoggia per Calhanoglu bravo ad appoggiare morbidamente per il Tucu, che con un bel piattone riesce a interrompere un digiuno di reti che durava da ottobre.

55' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! JOAAAAAAAAAAQUIIIIIIIIIIIIIINNNN CORREEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAA!!!

52' - Tiraccio di Sabiri, pallone che finisce ampiamente a lato.

51' - Altro pallone morbido di Barella, sul quale Lautaro non arriva. Ci prova Dumfries che però non ha un impatto felice.

IL GOL DI PERISIC: Altra percussione di Barella che appoggia per il croato, bravo a trovare il diagonale che non lascia scampo ad Audero.

49' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! IVAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNN PERIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCC!!

49' - Sono 71.109 gli spettatori presenti a San Siro

48' - Correa si prende la linea di fondo, ma il suo passaggio in mezzo non viene raccolto. Poi Barella trova l'opposizione di Audero.