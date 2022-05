Intervistato da Rai Sport, Christian Vieri ha parlato delle ultime due sfide in cui saranno impegnate domani alle 18 Milan e Inter: "Scudetto già del Milan? Chi dice che l'ha vinto non capisce niente. È una partita da giocare, il Sassuolo non vuole fare brutte figure davanti a 30 mila persone e davanti al mondo. Tutto il mondo guarderà l'incontro e nessuno vorrà fare figuracce. Sarà una gara molto combattuta. Idem per l'Inter con la Sampdoria. La Samp non va a San Siro per prendere tre gol davanti a 80 mila persone e con tutto il mondo che ti guarda. Va a fare la partita. Saranno due sfide molto belle, competitive. Il Milan è in vantaggio, gli basta anche il pareggio, ma abbiamo visto che nel calcio può succedere di tutto".