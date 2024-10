L'Inter Primavera fa 3 su 3 in Youth League, vincendo anche sul campo dello Young Boys. Per la soddisfazione di Andrea Zanchetta, che risponde così a FcInternews.it subito dopo il 3-2 di Berna: "Mi è piaciuta la qualità fino a quando siamo rimasti in 11 vs 11, poi il carattere perché abbiamo voluto fortemente non prendere gol con le poche energie rimaste. Sono aspetti che fanno piacere. Cosa non mi è piaciuto? Sinceramente non saprei, ho visto sempre una squadra coraggiosa che ha avuto occasioni anche in dieci uomini. Non ci siamo tirati indietro".

Non le è piaciuto l'arbitraggio?

"Dico la verità: magari c'era qualche fischio in più a nostro favore, ma Quieto poteva gestire meglio la situazione dell'espulsione. Non lo voglio colpevolizzare, è un 2005 che peraltro stava facendo una buona partita. Non deve cadere in quella ingenuità, alla fine è un'ammonizione giusta".

La prestazione di Cocchi merita una menzione speciale, quanto gli manca per un salto in prima squadra?

"Domanda da un milione di dollari. Se sapessi rispondere, sarei ricco... (sorride, ndr). Le sue qualità sono fuori di dubbio, l'aspetto mentale e caratteriale faranno la differenza. Quando si convincerà in pieno di poter fare il giocatore di alto livello, secondo me Cocchi lo farà, Deve lavorare su questo, sull'alzare i ritmi in allenamento. Quando sei così bravo ti siedi e ti accontenti, invece deve fare questo step, deve fare fatica senza prendersi pause. Insomma, siamo lì... Dipende tutto da lui".

Berenbruch e Aidoo saranno in panchina stasera con la prima squadra.

"E' una grande gratificazione, sono molto contento per i ragazzi perché so che ci tengono. Bisogna sempre restare con i piedi per terra, è la verità. Oggi in due ragazzi vanno con la prima squadra perché ci sono degli infortunati, speriamo possano andare anche quando il gruppo è al completo. Hanno le qualità per stare su".

FcIN - La qualificazione agli ottavi è vicina, questo format le piace?

"A me piace la competizione, poi il format è indifferente. Io devo lavorare sulla formazione dei ragazzi. A me piace perché questo è un torneo che ti mette di fronte a un livello alto dal punto di vista fisico e tecnico. Dopo il format lo decidono altri, io me lo faccio andare bene".