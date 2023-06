L'allenamento (terminato pochi minuti fa) dell'Inter di oggi, nel contesto del Media-Day, è iniziato in anticipo di un quarto d'ora rispetto alle previsioni. Non vi hanno partecipato, come anticipato da Simone Inzaghi, né Henrikh Mkhitaryan (torna domani) né Joaquin Correa (atteso in gruppo giovedì), mentre dalla Primavera si sono aggregati Ebenezer Akisanmiro, Silas Andersen, Aleksandar Stankovic e Dennis Curatolo. Inizialmente la squadra è stata divisa in due gruppi ai quali l'allenatore ha chiesto grande intensità per tre minuti, facendosi sentire. Nel corso della prima parte dell'allenamento aperta al pubblico, Inzaghi ha poi mischiato le carte, o meglio le pettorine, coinvolgendo un po' tutti nella formazione potenzialmente titolare. Prima della partitella a campo ridotto, breve discorso di Inzaghi ai giocatori. Il primo gol lo firma Kristjan Asllani. Dalla panchina assistono alla seduta Piero Ausilio, Dario Baccin e Riccardo Ferri.

