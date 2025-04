Domani è il gran giorno di Inter-Bayern Monaco, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. In vista di questa partitissima, i nerazzurri oggi pomeriggio sono in campo al BPER Training Centre per l'allenamento della vigilia. Tutti a disposizione di Simone Inzaghi a parte i noti Denzel Dumfries e Piotr Zielinski che dovrebbero recuperare per fine aprile o al massimo inizio maggio.

Aggregati anche quattro Primavera: Matteo Cocchi, Thomas Berenbruch, Thiago Romano e Manuel Pinotti. A seguire le immagini della seduta, raccolte dal nostro inviato, a partire dal consueto strike di Marcus Thuram coi palloni piazzati sul terreno. Protagonista anche Marko Arnautovic, che ha ben deciso di regalare un pallone ai giornalisti presenti con un gran lancio dal cerchio di centrocampo.

