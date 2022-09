Uscendo dalla sede dell'Inter in Viale della Liberazione, a Milano, dove in queste ore ha completato il trasferimento di Francesco Acerbi in nerazzurro, l'agente Andrea Pastorello ha parlato così ai cronisti presenti: "Operazione un po' complessa, siamo soddisfatti di come è andata la trattativa. Il giocatore è contento di cominciare questa nuova avventura - le sue parole -. Preoccupazione per l'accoglienza dei tifosi? Assolutamente no. Ha voluto assolutamente l'Inter, ne ha dato dimostrazione. Inzaghi importante? Assolutamente sì".