Fase di riscaldamento classica, corsetta e poi via con il pezzo forte dedicato ai giornalisti presenti, che hanno a disposizione 15 minuti di allenamento da riprendere e condividere all'esterno: il torello. Così è iniziata la seduta pre-Salisburgo dell'Inter, che ha visto all'opera tutti gli effettivi tranne gli infortunati Marko Arnautovic e Juan Cuadrado, per il cui ritorno non sembra ci sia ancora molto da attendere. Come da tradizione, non manca anche la giocata 'aggressiva' nel corso dell'esercitazione: Francesco Acerbi, nel tentativo di arrivare sul pallone, non fa prigionieri e colpisce il malcapitato Denzel Dumfries, prima di aiutarlo a rialzarsi. Ovviamente, nessuna conseguenza tranne qualche risata generale, per quella che ormai sembra essere una situazione tradizionale, quasi beneaugurante. A seguire le immagini della seduta.

