Risolto il giallo del presunto calcio ricevuto da Massimiliano Allegri che aveva mandato fuori di testa il tecnico bianconero durante la finale di Coppa Italia con l'Inter. "Uno dell’Inter mi ha dato una pedata", aveva detto l'allenatore toscano dopo il match, giustificando così la sua reazione scomposta che aveva condotto all'espulsione. In realtà, come si vede dalle immagini, Mario Cecchi, collaboratore di Inzaghi, tornando in panchina dopo l'esultanza, si incrocia in modo lieve e del tutto involontario con Allegri. Cecchi chiede scusa, ma l'allenatore juventino non crede alla buonafede e sbotta, con i risultati che poi tutti hanno visto in tv.