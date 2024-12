Dopo l'allenamento di rifinitura questa mattina ad Appiano Gentile, allenamento al quale non hanno preso parte gli infortunati, tra cui Acerbi, e Denzel Dumfries, reduce da un attacco influenzale e per ciò rimasto a Milano insieme ad Acerbi, Pavard, Di Gennaro, Correa e Palacios, la squadra di Simone Inzaghi è arrivata a Malpensa Prime da dove partirà a breve per Leverkusen. Con la squadra c'è anche Tajon Buchanan. Di seguito le immagini raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.