E' durato circa un'ora l'incontro andato in scena questo pomeriggio, a Palazzo Marino, tra Milan, Inter, il sindaco di Milano Beppe Sala e Webuild, che ha presentato - come promesso - il progetto di restyling di San Siro. A summit finito, i protagonisti che hanno partecipato all'incontro, ovvero Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Alessandro Antonello e Massimo Ferrari sono andati via senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti. Di seguito il video girato dal nostro inviato:

