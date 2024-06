Terminato l'incontro con la dirigenza dell'Inter, il direttore sportivo del Venezia neopromosso in Serie A Filippo Antonelli ha fatto il punto coi cronisti presenti davanti al quartier generale di Viale della Liberazione. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it:

Voi siete qui a Milano per...?

"Per i rapporti con la dirigenza nerazzurra, con Baccin, Ausilio e Marotta che tra l'altro ha un passato a Venezia. Ci sembrava giusto venire qui e scambiare due chiacchiere, così come faremo con tutte le altre società".

Nei discorsi si è parlato di Valentin Carboni?

"Adesso abbiamo la priorità dell'allenatore, poi faremo i giocatori. L'Inter ha giocatori importanti, vediamo un po'".

Indizi sull'allenatore?

"Vediamo, Di Francesco è uno dei profili che ci interessano. Dobbiamo prima risolvere la questione Vanoli".

Che caratteristiche deve avere il tecnico del Venezia?

"Motivazioni forti, quelle che ha mostrato Paolo Vanoli cui faccio ancora i complimenti. Deve credere in un progetto che duri nel tempo".

C'è la possibilità di trattenere Tessmann?

"E' un nostro giocatore, lo vorremmo tenere".

FcIN - Un nome come Correa potrebbe essere un profilo da Venezia?

"Prima va preso l'allenatore".

