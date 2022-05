Nell'intervista pubblicata all'interno del Matchday Programme di Inter-Empoli, Arturo Vidal parla di Inter e di sé stesso. Ecco le considerazioni del centrocampista cileno tra passato e presente.

IL CALCIO - "Ho sempre rincorso il pallone perché per me significava e significa anche oggi passione, divertimento, obiettivi, vita. Il campo di calcio è la mia dimensione, per questo la mia determinazione e voglia di vincere è sempre al massimo. L'avversario più forte che ho incontrato? Messi. Il più difficile in allenamento? Ribery".

L'INTER - "Questo gruppo è fatto di calciatori determinanti, uniti in campo e fuori per dare il meglio e raggiungere i nostri obiettivi, come abbiamo fatto con la Supercoppa".