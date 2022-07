Come preannunciato nelle scorse ore, Arturo Vidal è arrivato a Rio de Janiero per seguire quella che sembra sempre di più la sua squadra nel post-Inter, ovvero il Flamengo che tra qualche ora scenderà in campo contro il Tolima per la sfida di Copa Libertadores. Da pochissimo arrivato in Brasile - come documentano le immagini di ESPN che lo ritraggono immediatamente dopo l'atterraggio -, il cileno ha risposto proprio sul club rubronegro: "un'opportunità meravigliosa - dice sorridendo -. Sono molto felice di essere qui, anche se per il momento siamo ancora in fase di trattativa. Stasera sarò allo stadio ma solo come tifoso del Flamengo, speriamo di vincere". Secondo i colleghi brasiliani, l'arrivo del cileno in capitale brasiliana è il preludio di una firma che arriverà a breve.