Dopo aver vinto la Copa del Rey, Manuel Pellegrini intende continuare a rinforzare il suo Betis. E per farlo sta pensando a due nerazzurri, nonché suoi connazionali: Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Oggi Bio Bio TV gli ha chiesto se ci sia la possibilità di portare in nerazzurro i due calciatori e Pellegrini ha risposto così: “Mi piacerebbe avere uno dei due, ma non è realistico dal punto di vista economico. Per qualità mi piacerebbe averli, anche se purtroppo sono due giocatori dall’ingaggio alto che il Betis non si può permettere. Mi è stato detto che non do spazio ai giocatori cileni nelle mie squadre, ma non è così. Prendo quelli che penso siano utili per la rosa”, ha concluso.