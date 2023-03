Simone Inzaghi potrebbe recuperare due dei tre giocatori indisponibili nelle ultime partite in vista della trasferta di La Spezia che vedrà l'Inter protagonista venerdì sera nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A. Si tratta di Federico Dimarco e Joaquin Correa, i giocatori più vicini al rientro, secondo quanto filtra da Appiano Gentile dopo la seduta odierna, tanto che non è esclusa una loro convocazione per la sfida in calendario quattro giorni prima dell'appuntamento in Champions League con il Porto. Milan Skriniar, invece, è ancora un po' indietro per il fastidio che lo sta tenendo ai box dall'immediata vigilia di Bologna-Inter.