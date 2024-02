La Curva Nord chiama a raccolta tutti i tifosi nerazzurri che prenderanno posto nel settore verde di San Siro per aiutarli nell'esibizione dell'imponente coreografia messa a punto per la partita di questa sera contro la Juventus, "un capolavoro preparato in mesi e nottate di lavoro", si legge nella nota pubblicata su Instagram, dove vengono date tutte le indicazioni per la buona riuscita dell'opera:

- I posti a sedere vanno occupati entro e non oltre le 20.30.

- Per nessun motivo al mondo i cartoncini vanno sfilati o spostati dal seggiolino assegnato. Non sono stati messi per sventolarli nel prepartita o per altri impieghi.

- I cartoncini andranno alzati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al segnale dato col microfono dalla transenna centrale e vanno tenuti aperti CON 2 MANI per tutta la durata della coreografia.

- I cellulari vanno tenuti in tasca. Bastano pochi cartoncini alzati male o qualche flash acceso per rovinare tutto...

- Pezze, striscioni, stendardi e bandiere andranno esposti e montati DOPO la coreografia.

Il direttivo auspica la collaborazione di tutti, "come un sol uomo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!