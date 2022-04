L'Inter si presenterà alla partita di martedì sera contro il Milan per il match che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia al gran completo. Non c'erano grossi dubbi, ma sia Stefan De Vrij che Alessandro Bastoni stanno bene e da domani il gruppo lavorerà compatto verso la stracittadina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Bastoni, uscito anzitempo dal campo nel corso del match con lo Spezia, ha accusato un semplice affaticamento, mentre l'olandese è sembrato sereno nei suoi dieci minuti in campo e lavorerà a Pasqua e Pasquetta per essere al top.