Testa al campionato. Dopo il ritorno in Champions da vicecampioni in carica, l'Inter si rituffa nel clima della Serie A andando a fare visita all'Empoli fanalino di coda e che in settimana ha esonerato Zanetti sostituendolo con l'eterno Andreazzoli. Inzaghi, quindi, avrà qualche difficoltà in più a immaginare il tipo di partita degli avversari, ma sicuramente sarà concentrato soprattutto a quale Inter schierare in Toscana.

Il dubbio più grande riguarda Calhanoglu, che ieri si è allenato a parte ma viene dato in netto recupero e arruolabile per la trasferta empolese. Asllani non ha convinto a San Sebastian, ma è chiaro che il problema sia stato generale e non solo legato alla poca esperienza dell'albanese. La domanda è: in caso di forfait del turco, ancora fiducia nell'ex Empoli o spazio a una soluzione d'emergenza come può essere Mkhitaryan in quel ruolo?

Sempre in mezzo, invece, appare certo il debutto dall'inizio di Frattesi, magari con Barella a tirare il fiato in panchina. Rispetto alla Champions, si dovrebbero rivedere dal 1' anche Darmian (fuori Dumfries?) e Dimarco. Acerbi potrebbe prendere il posto di Bastoni con De Vrij e Pavard a completare il pacchetto difensivo. Infine, in attacco, dubbio su chi andrà ad affiancare Thuram: Lautaro o Sanchez? Il cileno ha dimostrato di stare benissimo e potrebbe essere una carta che Inzaghi vorrà giocarsi in avvio.