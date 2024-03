In caso di successo contro il Genoa l'Inter di Simone Inzaghi arriverà a quota 72 punti in 27 gare, esattamente quanti ne avevano ottenuti nell’intera scorsa stagione di Serie A TIM, ma in 38 giornate.

L’Inter potrebbe, inoltre, vincere 9 match di fila in Serie A TIM per la prima volta con Simone Inzaghi alla guida, l’ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e aprile 2021 (11 in quel caso con Antonio Conte).