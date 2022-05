Sarà una settimana di grande intensità per l'Inter e per la sua tifoseria, con due trasferte che rappresenteranno due passaggi chiave di questo finale di stagione: mercoledì, la finale di Coppa Italia contro la Juventus, domenica il match della Unipol Domus contro il Cagliari. E per entrambi gli incontri, si legge sulla Gazzetta dello Sport, i sostenitori nerazzurri sono pronti a veri e propri esodi per incitare i loro beniamini, così come avvenuto già a Udine la settimana scorsa. Attesa febbrile in particolare per la sfida dell'Olimpico, per la quale i tifosi nerazzurri hanno polverizzato curve e distinti. Restano soltanto i posti più cari. La tribuna Monte Mario infatti costa 190 euro e un nuovo quantitativo nell'ordine di un centinaio di tagliandi sarà disponibile da domani, dopo che Inter e Juve hanno liberato dei posti riservati ai partner e restituito i pochi resi.