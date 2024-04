E' successo tutto il bello possibile: l'Inter conquista aritmeticamente il suo ventesimo Scudetto e cuce la fatidica seconda stella sulla maglia. Lo fa nella serata perfetta, superando il Milan nel derby in casa rossonera. Successo finale per 2-1 dei nerazzurri, frutto dei gol di Francesco Acerbi e Marcus Thuram, con Fikayo Tomori che accende una flebile speranza di recupero per i milanisti, protagonisti poi di un finale davvero osceno a suon di colpi proibiti che costa le espulsioni di Theo Hernandez e Davide Calabria. Ma la rabbia serve a poco, alla fine il Milan si inchina e l'Inter può scatenare la sua festa.

SIAMO CAMPIONI D'ITALIA

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-2

MARCATORI: 18' Acerbi (I), 49' Thuram (I), 80' Tomori (M)

MILAN: 16 Maignan; 2 Calabria, 46 Gabbia, 23 Tomori, 19 Hernandez; 14 Reijnders (52' 9 Giroud), 7 Adli (68' 21 Chukwueze); 80 Musah (78' 17 Okafor), 8 Loftus-Cheek (68' 4 Bennacer), 11 Pulisic; 10 Leao.

In panchina: 57 Sportiello, 69 Nava, 15 Jovic, 30 Caldara, 38 Terracciano, 42 Florenzi.

Allenatore: Stefano Pioli.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (88' 6 De Vrij); 36 Darmian (84' 2 Dumfries), 23 Barella (77' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (84' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (77' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Massa. VAR: Marini.

Note

Espulsi: Dumfries (I) e Hernandez (M) al 93esimo per scorrettezze reciproche, Calabria (M) al 96esimo per condotta violenta.

Ammoniti: Barella (I), Lautaro Martinez (I), Theo Hernandez (M), Inzaghi (I), Gabbia (M), Tomori (M)

Corner: 5-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 8'.

RIVIVI IL LIVE

98' - FISCHIA COLOMBO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER VINCE 2-1 IL DERBY ED E' ARITMETICAMENTE CAMPIONE D'ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

97' - Finale incendiario, altra rissa in area nerazzurra e rosso per Calabria per una gomitata ad un avversario.

96' - Si gioca ancora, intervento di De Vrij ad anticipare Giroud: è corner.

96' - Maignan va in area nerazzurra per un corner, Mkhitaryan prova a sorprendere tutti ma viene arroventato. Recupero allungato.

95' - Gabbia interviene su Lautaro che va giù, Colombo assegna solo rinvio dal fondo.

94' - Colombo estrae due rossi: fuori i due litiganti.

93' - Esplode la tensione: dopo fallo su Frattesi, Dumfries e Hernandez regolano i conti ed è baruffa in campo.

92' - Tomori fa una sorta di cravatta a Lautaro per evitare che partisse in contropiede, giallo per il difensore.

91' - Pavard chiude su Okafor che colpisce il pallone per ultimo, rimessa Inter con esultanza del francese.

91' - Asllani prova la punizione a giro, mandando a lato.

90' - Frontale di Gabbia con Lautaro, ammonito il difensore rossonero.

88' - Ammonizione per Inzaghi, che protesta platealmente per agevolare il cambio di Bastoni con De Vrij.

87' - Okafor prova a servire un pallone in avanti, Pulisic e Giroud non ci arrivano e la difesa spazza.

85' - Thuram prova a guadagnare tempo dopo un fuorigioco, Maignan va a chiedergli conto.

84' - Fuori Darmian per Dumfries, Calhanoglu viene rilevato da Asllani.

83' - Milan all'assalto, Sommer salva con l'aiuto di Pavard che spazza via sulla linea. Poi Thuram guadagna un calcio di punizione a metà campo.

80' - Il Milan torna in partita con Tomori! Dopo il primo salvataggio di Sommer sul colpo di testa di Gabbia, Tomori corregge in tap in.

79' - Calhanoglu ripiega mandando di testa in corner, Sommer si congratula con lui.

78' - Nel Milan entra Okafor, che rileva Musah.

77' - Reclama il giallo per Gabbia Lautaro dopo una trattenuta. Primi cambi nell'Inter: Frattesi e Carlos Augusto rilevano Barella e Dimarco

75' - Prova la botta Theo Hernandez, palla sporcata da Pavard e controllata da Sommer.

74' - Pulisic prova a servire Giroud in area, Bastoni anticipa e manda fuori. Sulla rimessa, Pulisic (con Calhanoglu fermo a terra) controlla e calcia mandando alle stelle.

73' - Dimarco prova a lanciare Thuram, anticipato in uscita da Maignan.

72' - Pavard va in anticipo sul primo palo da corner, ma manda la palla alta.

68' - Doppio cambio nel Milan: fuori Loftus-Cheek e Adli, dentro Bennacer e Chukwueze. Adli che esce dal campo scalciando qualunque cosa trovi a tiro...

66' - La Curva Nord lancia un coro di scherno ai cugini rossoneri: "Non vincete mai...".

66' - Campo invaso da una cortina di fumo causata dai fumogeni

64' - Mkhitaryan atterrato al limite dell'area da Loftus-Cheek, per Colombo piazzato lì davanti è tutto regolare.

62' - Mkhitaryan prova a sorprendere Maignan fuori dai pali, ma il tiro alla Stankovic dell'armeno finisce abbondantemente a lato.

61' - Gabbia atterra Thuram, punizione per l'Inter a metà campo.

58' - Azione pazzesca in ripartenza dell'Inter, Lautaro lancia Thuram che non colpisce davanti a Maignan ma tiene viva la palla servendo Barella che appoggia a Calhanoglu che calcia dalla distanza mandando alto di un nulla.

57' - Milan che cerca di scuotersi e gestisce il pallone, Inter che ha inserito la modalità gestione.

52' - Primo cambio nel Milan: fuori Reijnders, dentro Giroud.

51' - Grande parata di Sommer che neutralizza una conclusione da destra di Hernandez.

IL GOL DI THURAM: Azione personale superlativa del francese, che controlla un lancio di Bastoni, punta l'uomo, si accentra e calcia un rasoterra che sorprende un Maignan non irreprensibile.

49' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUSSSS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMM!!!

48' - Bastoni perde palla contrastato da Musah, grandissima chiusura a rimediare di Calhanoglu.

-----

21.51 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.50 - Le due squadre guadagnano il campo per la ripresa.

21.49 - Inter pronta a tornare in campo. Inzaghi dà la carica a Lautaro.

21.39 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

46' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Milan grazie al gol di Acerbi.

46' pt - Chiusura eccellente di Pavard su Leao davanti a Sommer, poco prima Colombo risparmia un giallo a Tomori che atterra platealmente Dimarco.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

40' - Sommer chiama, Maignan risponde. Bravissimo lo svizzero sulla conclusione di Calabria, poi contropiede Inter e tentativo di Mkhitaryan respinto dall'ex Lille.

38' - Thuram fa tutto benissimo, dall'incursione all'assist per Barella che ricambia il passaggio, poi calcia di piattone aprendo troppo e scheggia il palo. Occasione sprecata.

38' - Calhanoglu appoggia per Dimarco, tiro respinto dalla barriera.

36' - Barella prova il dialogo con Thuram, Hernandez lo atterra e viene ammonito. Punizione poco oltre l'area per l'Inter.

35' - Thuram pressa forte su Tomori commettendo fallo, anche se il francese non appare troppo convinto...

33' - Tomori va di testa sul calcio di punizione, senza inquadrare la porta.

32' - Pallone difficile da controllare per l'Inter, Lautaro per provare lo stop va a gamba alta su Tomori e rimedia un cartellino giallo.

29' - Ripartenza spedita di Musah dopo tentativo rimpallato di Mkhitaryan, lo statunitense trova Leao che dopo aver saltato l'uomo calcia trovando Sommer pronto alla respinta.

27' - Leao prova a scappare dopo rinvio difettoso di Acerbi, Pavard chiude in corner.

25' - Cosa si è divorato Lautaro! Thuram appoggia di tacco per Dimarco, cross rasoterra che coglie impreparata la difesa del Milan e trova Lautaro che però colpisce malissimo da pochi metri mandando alto.

22' - Fallo di Barella su Theo Hernandez, giallo per lui.

22' - Lautaro atterrato da Tomori, punizione interessante per l'Inter. Dimarco calcia un pallone velenoso che Maignan controlla in due tempi.

IL GOL DI ACERBI: Azione da calcio d'angolo, spizzata di Pavard che trova Acerbi clamorosamente solo davanti a Maignan. Troppo facile per il difensore colpire di testa e mettere nel sacco.

18' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! FRAAAAAAAAAAAAAAAAANCEEEEEEEEEEEEESCOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAACEEEEEEEEEEEEERBIIIIIIIIIII!!

17' - Thuram parte sul filo del fuorigioco ed entra in area, duella con due difensori poi prova a mettere in mezzo, Tomori devia in corner.

15' - Musah guadagna campo sulla destra e mette in mezzo, prima conclusione deviata da Acerbi e palla raccolta da Theo Hernandez che scarica a lato.

12' - Paziente costruzione del Milan, conclusa da Musah con un cross potente che taglia l'area finendo però in fallo laterale dal lato opposto.

9' - Altro cross di Bastoni a trovare Pavard in mezzo all'area. Il francese di testa non inquadra la porta.

9' - Colombo redarguisce Adli e Mkhitaryan, Barella si chiarisce con Pioli.

8' - Subito scintille in campo: Theo Hernandez ha qualcosa da ridire a Barella dopo un fallo, Adli scatena un parapiglia con Mkhitaryan che va a replicargli a muso duro.

8' - Lautaro! Lancio di Bastoni dalla sinistra a pescare Darmian, bravo a servire al volo il capitano che calcia di prima intenzione mandando alto.

4' - Calhanoglu intercetta un pallone a metà campo e serve Lautaro. Lancio del Toro per Thuram fermato con qualche affanno da Gabbia.

1' - Torre di Thuram a lanciare Lautaro, Maignan capisce e anticipa tutti.

----

20.46 - Primo pallone del match per il Milan: PARTITI!

20.45 - Minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani, il giocatore del Castelfiorentino morto tragicamente nei giorni scorsi.

20.44 - Calabria e Lautaro davanti a Colombo per il sorteggio del campo.

20.42 - Milan e Inter guadagnano il campo per il prepartita. La Curva Nord gioca sul traguardo della seconda stella: "Il nostro destino, il vostro incubo".

20.41 - Squadre nel tunnel, curve che esibiscono le loro coreografie.

20.33 - Il riscaldamento è completo, squadre tornate negli spogliatoi. Tra poco avrà inizio il derby.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!